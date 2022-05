Nonostante le ultime indiscrezioni, secondo cui la Juventus avrebbe abbandonato l'idea che porta a Nicolò Zaniolo, conseguentemente alle alte richieste della Roma, secondo Tuttosport, i bianconeri non hanno mollato la presa sul 22enne italiano. Il giocatore rimane, insieme a Di Maria, in uscita dal Psg, uno dei nomi principali per ricostruire l'attacco del prossimo anno.