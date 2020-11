Il Milan cerca rinforzi sul mercato. A gennaio arriverà un difensore: in cima alla lista della spesa c'è il nome di Ozan Kabak, turco di 20 anni in forza allo Schalke. Piace pure il coetaneo italiano Matteo Lovato del Verona. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, per l'attacco spunta il nome di Marcus Thuram, figlio d'arte di Lilian, attualmente al Borussia Monchengladbach. E a centrocampo resta di assoluta attualità Dominik Szoboszlai, talento ungherese del Salisburgo.