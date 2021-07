. A 5 mesi circa dalla scadenza del suo contratto col Santos, l'attaccante classe 2002, incarnando le caratteristiche del giocatore di prospettiva che potrebbe andare a completare un reparto offensivo già rinforzato dall'arrivo di Olivier Giroud al fianco di Zlatan Ibrahimovic., in vista di un trasferimento a costo zero a gennaio.- Stante una situazione di contratto poco favorevole per il club che ne detiene il cartellino,. Una mossa nel tentativo di anticipare le mosse della concorrenza, ma che ancora non ha scardinato la resistenza della, che parlava di una trattativa in corso per la cessione del suo gioiello. Secondo quanto raccolto da calciomercato.com,per l'attaccante, che presto puà tradursi in un vero e proprio tentativo. Il Santos avrebbe già individuato nel colombiano Cristian Arango - bomber classe '95 in forza ai Millonarios ma di proprietà proprio della formazione lusitana - il sostituto di Kaio Jorge e si auspica che per il suo giocatore in uscita si apra la più classica delle aste.- Nel frattempo,, che continua ad essere forte sul calciatore ma che, secondo quanto appreso dacome indennizzo per la società brasiliana.