Kaio Jorge è rinato a Frosinone. E ora la Juventus vuole blindarlo: pronto il rinnovo

Lo voleva il Bahia, per regalarsi un centravanti in grado di fare la differenza dopo l'ultima salvezza conquistata all'ultima giornata condannando persino il Santos. Ma Kaio Jorge di tornare in Brasile proprio ora che sembra tornato in grado di riprendere il filo del discorso interrotto due anni fa con quel gravissimo infortunio, proprio non ne aveva intenzione. E le prestazioni con cui sta aiutando il Frosinone a difendere il ruolo di rivelazione del campionato stanno dimostrando che il pensiero del centravanti sia stato davvero quello giusto. Tanto che pure la Juventus non sembra avere alcuna fretta di separarsi da lui, convinta com'è che nel tempo servirà solo ritmo e fiducia per avere in organico una versione del tutto simile a quella che aveva reso Kaio Jorge uno dei giovani più ambiti su scala internazionale. La Juve infatti lo aveva strappato alla concorrenza, tra le altre, di Milan e Benfica: solo la rottura del tendine rotuleo del ginocchio, rimediata proprio due anni fa in una partita infrasettimanale con la Next Gen, ha interrotto il percorso da astor nascente di Kaio Jorge. Che ora si è ritrovato al Frosinone. E punta anche al rinnovo di contratto con la Juve: nel suo futuro è previsto un altro prestito per consolidare il percorso di crescita, ma prima il club bianconero punterà a prolungare il contratto attualmente in scadenza al 30 giugno 2026 fino al 2028.