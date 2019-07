Nozze in vista per l'ex stella di Milan, Real Madrid e Brasile, Kakà. Il fantasista, dopo aver divorziato nel 2015 dall'ex moglie Caroline Celico, a Novembre si sposerà a Bahia con la nuova fidanzata, la bellissima modella Caroline Dias.



OGNI 5 ANNI - I due sono innamoratissimi e felici con Caroline che sta letteralmente adorando il percorso di avvicinamento e la preparazione delle nozze tanto che in una recente intervista ha "minacciato" Kakà di volerlo fare ogni 5 anni.



LA FOTO - "È così bello sposarsi, ragazzi! È un lavoro infernale, ma è divertente. Voglio sposarmi ogni 5 anni. Kaka, te l’ho detto, giusto? Preparati". E su Instagram la bellissima Carolina si è già mostrata, in forma splendida, con il velo da sposa. Eccola nella nostra gallery