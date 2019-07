Prima il blu, ora il rosa, seguendo quella che è una precisa campagna pubblicitaria del suo marchio Wan Collection. La protagonista è ancora una volta la bella Wanda Nara che nelle ultime settimane ha lanciato un particolare set fotografico, fatto di volti in primo piano e toni accesi.



Prima il blu, sfoggiato prima in intimo sportivo sul letto d'albergo e ancora in bikini super in vacanza. Poi il rosa shocking mostrato sia in primo piano, grazie a un rossetto sulle labbra, sia a campo aperto grazie a un vestito lungo e attillato con l'eterna Roma alle spalle.



Blu, rosa, ma anche giallo, come il colore che tinge il futuro di suo marito e del suo assistito in quanto agente, Mauro Icardi. L'attaccante dell'Inter aspetta la Juventus, è tentato dal Napoli e, si vocifera nella capitale, ha ascoltato anche l'offerta della Roma. E lo shooting di Wanda è un nuovo indizio che complica il puzzle. Chi la spunterà? Sicuramente Wanda con il suo arcobaleno di colori (e forme super) che vi mostriamo nella nostra Gallery.