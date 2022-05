Cinque anni dopo aver lasciato il calcio giocato,si rimette in gioco e aspetta una panchina.dopo aver conseguito il patentino Licenza A rilasciato dalla federazione brasiliana.Kakà ha superato l’esame di abilitazione e, come mostrato dalla foto pubblicata su Instagram, si sente pronto a nuove sfide: "Mais um curso concluído. Treinador habilitado, só falta o time agora", ha scritto. Tradotto? "Corso completato, ora manca solo la squadra…".. Il brasiliano ha compiuto 40 anni ad aprile. Approdato al Milan nel 2003, con 104 gol messi a segno Kakà occupa il 9° posto della classifica marcatori all time del Diavolo.