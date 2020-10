Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Ricardo Kakà racconta le sue impressioni sui migliori talenti che ci sono in Italia: "Bisogna continuare a curare i vivai, ma il calcio italiano ha giovani strepitosi: Bastoni e Tonali per me sono straordinari, saranno presto due top assoluti a livelli molto alti, mi piacciono", le sue parole.