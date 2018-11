Ricardo Kakà, leggenda del Milan, ultimo vincitore del Pallone d'oro primo del dominio Ronaldo-Messi, parla a Mediotempo di quello che sarà il suo futuro: "Attualmente, mi sto concentrando su altri progetti e ho viaggiato in molti luoghi. Il mio rapporto con il Milan è molto stretto, siamo sempre vicini, ma non so se lo farò. Tornerò, l’ unica certezza che ho è che un giorno lavorerò lì, ma non so quando".



IL MESSICO... - Dopo l'esperienza a Orlando, in MLS, Kakà poteva proseguire in Messico, ma ha preferito dire no: "Una volta che il mio contratto con Orlando si è concluso, un club del Messico è venuto da me e mi ha offerto la possibilità di giocare nel campionato messicano . Ho apprezzato l’invito e ho detto loro che ci avrei pensato, ma poi ho concluso di terminare in quel momento la mia carriera e non ho potuto accettare la proposta".