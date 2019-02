Kaladze, vecchia gloria del Milan, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello sport di cui vi proponiamo un estratto. Ecco il suo giudizio sull'amico Gattuso:

“Ha dato lui il gioco alla squadra e ha formato un gruppo che nello spogliatoio funziona bene. Tutti i reparti si aiutano l’un l’altro, aspetto fondamentale. Da compagni non parlavamo di un possibile futuro da allenatori, per cui non mi ero fatto un’idea su di lui. Ha scelto la sua strada e sta facendo molto bene in uno dei club più importanti al mondo. Sono felice per lui. Rino può riportare il Milan in Champions, anche al terzo posto in classifica”.