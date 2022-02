Conferenza stampa di presentazione per Nikola Kalinic con la nuova maglia dell'Hajduk Spalato.



Queste le sue parole: ''Sono orgoglioso di essere tornato. L’Hajduk sta andando molto bene e spero che con me andrà ancora meglio''.



Un ringraziamento particolare per il suo ex mister: ''Vorrei ringraziare Tudor, allenatore con cui ho avuto un ottimo rapporto. Mi ha detto che avrebbe rispettato la mia decisione e mi ha lasciato andare''.