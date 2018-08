Il giorno dopo l'annuncio ufficiale del suo addio al Milan per l'Atletico Madrid, Nikola Kalinic ha parlato ai canali ufficiali dei Colchoneros: "Sono molto felice di arrivare all'Atletico, perché è una squadra molto grande. Gioca in Champions League e tutti gli anni lotta per arrivare tra i primi. Sono molto contento di essere qui. Cercheremo di vincere la Supercoppa Europea. Sono felicissimo di far parte di questa squadra e daremo tutto per vincere la partita. Non mi piace parlare di me, meglio che mi vediate giocare e così saprete come gioco. Preferisco evitare di dire molto di me. Giocare in questo nuovo stadio è una grande gioia, do il massimo in ogni partita e spero di poter giocare anche la finale. Il primo allenamento è andato bene, ho misto i miei compagni per la prima volta e sono molto felice di potermi allenare con dei giocatori e un allenatore top. Sono davvero felice, forza Atletico!".