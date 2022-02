L’attaccante Nikola Kalinic parla così nel corso della conferenza stampa di presentazione all’Hajduk Spalato: ““Ho acconsentito al trasferimento 10 giorni fa, da allora ho dormito male perché avevo in testa solo la partita con il Belupo. Per me si tratta di una grande giornata, non devo nascondere quanto sono orgoglioso di essere tornato nel mio club e nella mia città. Da tempo avevo deciso di tornare a Spalato, un anno fa ci siamo incontrati a Verona e ci siamo accordati per l’estate prossima, ma poi abbiamo deciso che il momento era ora Alla fine abbiamo trovato l’accordo con reciproco desiderio e sono felice di essere qui".