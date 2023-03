Il difensore del Milan Pierre Kalulu, intervistato da La Repubblica, ha svelato un episodio particolarissimo capitatogli prima di trasferirsi al Milan da Lione, quando il suo valore era bassissimo:



"All'epoca mi ha videochiamato dagli Usa l'ex stella NBA Tony Parker, non voleva che me ne andassi: pensavo di avere le allucinazioni, tre quarti d'ora di colloquio. Lui mi dice: 'conosco il tuo talento, la scelta è tua'. Avere il suo numero in agenda non è da tutti. Sono orgoglioso di essermi dimostrato più forte di quanto la gente pensasse".