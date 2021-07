L'attaccante dell'Inghilterra Harry Kane ha concesso un'intervista a Uefa.com, alla vigilia della grande finale di Euro 2020 contro l'Italia: "Chiellini e Bonucci sono grandi difensori, leggono molto bene il gioco e sanno dove stare. Sono due guerrieri, quindi mi aspetto una grande battaglia, ma è per questo che gioco a calcio".



Sull'atmosfera che accompagna questa finale: "Non c'è posto migliore di Wembley per vincere il nostro secondo trofeo. L'eccitazione sarà alle stelle, ma anche la tensione. Ci saranno i nostri tifosi a cantare e incoraggiarci e l'energia sarà incredibile. Si tratta solo di scendere in campo, tirare fuori tutta la carica dello stadio e usarla a nostro vantaggio. Nel 1966, ovviamente, l'Inghilterra ha vinto la Coppa del Mondo ed è stato un risultato straordinario per la squadra e il Paese. Ora abbiamo la possibilità di scrivere un altro capitolo di storia, anche per i nostri genitori e per chi non ha mai visto l'Inghilterra in finale. So che vale per tutto il Paese. È un momento speciale e se riusciamo a vincere saremo ricordati per il resto della nostra vita".