Il portiere camerunese Kanemi parla a Relevo di Vinicius: "Se Vinicius si comportasse diversamente, lo insulterebbero di meno. Quando parli di Vinicius ti dicono che è un provocatore, il problema è più con i suoi atteggiamenti che con altro. Ci sono tanti calciatori di colore in Liga che non vengono presi di mira, lui ha uno stile di gioco provocatorio. Non dico di cambiare il suo modo di giocare, ma piuttosto di modificare il linguaggio del corpo e le sue reazioni. Questa è la chiave".