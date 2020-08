Inter al lavoro per un Antonio Conte(nto). A partire dal centrocampo. Il tecnico ha stilato quella che potrebbe essere la sua mediana dei sogni, fatta di muscoli e dinamismo ma anche di personalità e qualità negli ultimi metri. Un tassello è già in rosa, Barella, e un altro è in avvicinamento (Vidal) e per il terzo slot le idee sono chiare.



SOGNO KANTE' - N'Golo Kanté resta la prima scelta di Conte e che trova l'appoggio della società. Per il francese del Chelsea, però ci vuole tempo e soprattutto liquidità: per questo, evidenzia l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, le ambizioni dei nerazzurri passano dall'inevitabile cessione di un big, uno tra Brozovic e Skriniar. Con una di queste due partenze si avrebbe il tesoretto necessario per avviare una trattativa con i Blues per Kanté o per puntare alla sua prima alternativa, Thomas Partey dell'Atletico Madrid: 50 milioni di euro, questo è il budget minimo cui puntare per poter regalare a Conte la mediana dei suoi sogni.