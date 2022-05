Dopo i silenzi dei giorni scorsi e i rumors insistenti su una contrattazione con Elliott entrata in una fase di stallo,Il fondo con sede in Barhain, in trattativa per l'acquisizione del pacchetto di maggioranza del club rossonero dallo scorso aprile,sulle prossime stategie di investimento sul mercato europeo e in particolare sull'interesse per il club di via Aldo Rossi.- Queste le sue dichiarazioni raccolte dal portale gulfnews.com: "Quello che abbiamo è un investimento nella United Talent Agency negli Stati Uniti, che oltre a intrattenitori e artisti rappresenta e lavora a stretto contatto anche con personalità sportive. Attraverso la United Talent Agency, abbiamo un forte apprezzamento e comprensione di come opera l'azienda negli Stati Uniti. E. Per ora lasciamo da parte l'affare Milan...".- Come abbiamo riportato su calciomercato.com nei giorni scorsi,Il fondo medio-orientale ha manifestato la sua disponibilità a mettere sul piatto un'offerta di 1,2 miliardi di euro e avrebbe chiesto agli attuali proprietari del Milan di dare una risposta definitiva nelle prossime settimane., che avrebbero presentato un'offerta di circa un miliardo ma di cui non si hanno ulteriori dettagli.