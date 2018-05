Yann Karamoh, esterno offensivo dell'Inter, parla al sito della Federcalcio francese: "Non sono più lo stesso di quando giocavo nel Caen, sono cambiato sia in campo che fuori; ho un'altra prospettiva sul calcio e non solo, sono più disciplinato come lo sono altri giocatori. Ormai ho la disciplina in campo e fuori, ed è qualcosa di positivo per il mio gioco. Ci sono tanti giocatori importanti che sono conosciuti in tutto il mondo. Quindi per me è ancora più difficile, penso che la gente francese non si accorga del lavoro tattico che si fa in Italia. Quando ho avuto la possibilità, però, ho fatto ciò che potevo. Ho ancora l'anno prossimo, con Champions e Coppa Italia; sarà un'annata importante per me, spero di poter fare qualcosa anche con l'Under 21. Non vedo l'ora di incominciare".