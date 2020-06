Loris Karius ha terminato il suo prestito biennale al Besiktas ed è tornato al Liverpool. Subito ha mandato messaggi importanti per il suo futuro "minacciando" i Reds di non volersene andare. Il portiere tedesco non è riuscito a scrollarsi di dosso il clamoroso errore in finale di Champions League di due anni fa contro il Real Madrid, ma è pronto a rilanciarsi.



"Non ha senso lasciare il Liverpool per un club peggiore e andare a fare il dodicesimo. Ma non sono sotto pressione, non devo cambiare per forza. Posso migliorare in allenamento al Liverpool". Aspettando di tornare in rosa, nel frattempo però Karius si gode la vita con la compagna Sophia Thomalla, incantevole in costume nella modaiola Santi-Tropez. Ecco i suoi scatti nella nostra gallery.