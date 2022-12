C'è tanta Serie B tra i convocati del ct dell'Italia Roberto Mancini per lo stage dell'Italia. Ben 30 giocatori, da 17 squadre diverse, saranno la prossima settimana, per un paio di giorni, a Coverciano per lavorare nel centro tecnico con Mancini e il suo staff. Tra questi, ci sarà anche Niccolò Corrado, terzino sinistro classe 2000 della Ternana, unico convocato della squadra di Aurelio Andreazzoli e primo giocatore della storia degli umbri a essere chiamato per la Nazionale maggiore.



L'INTUIZIONE E LA RECOMPRA - Ma chi è, Niccolò Corrado? È un terzino di grande spinta, cresciuto nel Prato prima del passaggio al settore giovanile dell'Inter nel 2016. Da lì, una serie di prestiti per proseguire man mano nel suo percorso di crescita, tra Arezzo, Palermo e, soprattutto, Feralpisalò. La scorsa stagione a Feralpi, con l'ex nerazzurro William Vecchi, l'esplosione in Serie C, che gli è valsa il salto in B. La Ternana, su intuizione del direttore sportivo Luca Leone e del responsabile scouting Riccardo Casali, è stata brava non soltanto a prendere Corrado, ma ad acquistarlo a titolo definitivo proprio dall'Inter, che ha deciso di mantenere una clausola di recompra. Segno di come i nerazzurri continuino a credere in Niccolò, nelle sue qualità e nel suo carattere. Gli stessi che, ora, hanno convinto anche Mancini.