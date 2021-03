Orestis Karnezis, ex portiere del Napoli e attualmente di proprietà del Lille, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le parole dell'estremo difensore greco:



NAPOLI - "Continuo a seguirlo, ho Napoli nel cuore e un bellissimo ricordo. Chi passa per lì porta nel cuore la città e non la dimentica. La stagione è molto particolare ma nonostante tutto credo che la squadra riuscirà ad arrivare tra le prime quattro e centrare l'obiettivo per entrare in Champions. Mi sento con Manolas, abbiamo un bel rapporto, ma sono rimasto in buoni ottimi rapporti con tutti".



GALTIER - "È un allenatore serio, di livello ed è stato bravo a mantenere la struttura della squadra, così il club sta crescendo. Non mi ha chiesto nulla riguardo Napoli, però non credo che ci siano problemi di allenatore: stimo tanto Gattuso e penso stia facendo bene, non vedo perché il Napoli debba cambiare allenatore".