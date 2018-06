La Roma in campo lo ha potuto vedere soltanto per pochi minuti nonostante fosse una delle prime mosse a sorpresa del ds Monchi la scorsa estate. I problemi al ginocchio hanno costretto Rick Karsdorp a dare forfait nel corso dell'ultima annata, ma il terzino olandese ha saputo fare di necessità virtù. S



Karsdorp si è infatti concentrato sulla propria vita privata ed è convolato a nozze con la splendida compagna Astrid Bell e insieme, ora, i due sono in viaggio di nozze. E la modella è in splendida forma tanto che le foto in bikini postate dal mare fanno impazzire il web. Eccole nella nostra gallery.