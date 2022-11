La diatriba Mourinho-Karsdorp non si placa. Della vicenda figlia del pesante sfogo del tecnico dopo la gara col Sassuolo ha parlato in serata anche l'agente del terzino giallorosso, Johan Henkes. "Siamo sorpresi dalle dichiarazioni di Mourinho e che tutti puntino su Rick, senza che Mourinho o la Roma abbiano fatto il suo nome", ha esordito il procuratore al portale olandese Nos. Poi prosegue così: "Vogliamo che la società ci spieghi cosa ha detto l'allenatore e come lo ha fatto". Il procuratore di Karsdorp ha poi concluso chiedendo rispetto per il proprio assistito: "Non è così che si tratta un giocatore che ha giocato per l'AS Roma per cinque anni, pretendiamo rispetto". Nelle prossime ore l'agente potrebbe essere nella capitale, anche per capire eventuali mosse di mercato.