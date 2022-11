Rick Karsdorp è sul mercato, ora più che mai dopo lo sfogo di Mourinho. In caso di partenza dell'olandese la Roma dovrebbe rimpiazzarlo sulla destra. Sfumato Dalot ormai titolare inamovibile del Manchester United, ecco spuntare la candidatura di Hector Bellerin. Il terzino spagnolo è in scadenza di contratto (annuale) e non gioca praticamente mai col Barcellona. Viene da una buona stagione al Betis.