Roberto Pruzzo, su Radio Radio, prende le parti di Mourinho e attacca Karsdorp dopo l'episodio di ieri a Reggio Emilia: "L'olandese non è da Roma, lo dico da tanto tempo. Spero che si trovi presto un'altra squadra. Non vorrei che Mourinho pensasse di non continuare ad allenare la Roma, come alcuni sperano. Io spero che lui rimanga a Roma altri dieci anni. A questa squadra servono due o tre rinforzi di livello".