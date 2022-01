Tutti pazzi per Katya, la compagna di Ainsley Maitland-Niles, nuovo acquisto della Roma di José Mourinho. Modella e influencer di 23 anni, Katya è nata in Kazakistan e poi si è poi trasferita in Inghilterra. ​Lavora come modella per la Fly Accumulation Media & Pr, un'agenzia che si occupa di moda e marketing. Katya è una delle influencer di punta, ha 271mila followers su Instagram dove la potete trovare col nickname iamkatyaa. I due hanno ufficializzato la storia qualche mese fa ma sui social Katya fa vedere poco della sua vita privata.



