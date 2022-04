Si chiama Katya Clover una delle ultime scoperte del mondo del web. Modella russa di origini, ma nata negli Stati Uniti si definisce uno spirito libero che ama l'arte e il nudo e non fa nulla per nasconderlo sui propri profili social dove è seguitissima (su instagram ha già 1,2 milioni di follower) e le sue foto e video ricavano pioggie di like e commenti. Adora viaggiare e cucinare e il suo legame con il modo dello sport è forte e fra i suoi sportivi preferiti che ammira ci sono le stelle del PSG Messi e Neymar. La conoscevate? Eccola nella nostra gallery.