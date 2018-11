Tutto. In pochi anni, letteralmente tutto. M. L'attaccante si gode i "margini" della Juventus e affinare quelli relativi alla sua crescita, e nel frattempo colleziona gol in Under 21, si gode la chiamata di Mancini tra i grandi e... immagina il futuro. Roseo, sicuramente. Rossoblù, probabilmente. Chissà.Non è un segreto che Bigon lo stia seguendo con un certo interesse, come non è difficile credere che il vero peso in casa felsinea sia la situazione di Mattia Destro. Dovesse andar via l'ex Roma, ecco che Moise potrebbe prendere un posto di primissimo ordine agli ordini di un bomber vero come Pippo Inzaghi. In ogni caso, la Juve pensa alla sua cessione solo ed esclusivamente in prestito. E da qui non si scappa.Una "legge" scritta e controfirmata, poi spedita in direzione Marsiglia: l'opzione francese resta complicata, per Kean. Nonostante il club di Garcia abbia provato a lungo in estate e fatto un pensiero in vista di gennaio, unire richieste e possibilità assume i tratti di una scalata dell'Himalaya. Ergo: si valuta tutto. Specialmente in Italia, dove oltre al Bologna ci sono Sampdoria e Sassuolo: con Paratici i rapporti sono ottimi, e ora Moise è il pezzo più pregiato. Di gioielli, in fondo, sono tutti profondamente ghiotti.@CriCor9