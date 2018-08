Da lunedì c'è un giocatore in più agli ordini di Max Allegri: è Moise Kean. Un attaccante per andare a sostituire, numericamente, Claudio Marchisio. E a una settimana dal termine del mercato anche negli altri campionati, ecco che le possibilità di vedere Kean in bianconero almeno fino a gennaio vanno via via aumentando. Anzi, proprio il giocatore avrebbe fatto sapere alla società e al suo agente di voler restare alla Juve per lavorare fianco a fianco con Cristiano Ronaldo e giocarsi le sue chances. Un'opzione non troppo gradita dal suo agente Mino Raiola che nel frattempo lavora per trovare una soluzione ideale già per l'immediato.