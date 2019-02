Moise Kean, talentuoso attaccante della Juventus, compie oggi 19 anni. In occasione del suo compleanno, trascorso ad allenarsi al Training Center della Continassa con i propri compagni, Kean ha concesso una bella intervista ai microfoni di Juventus TV. Queste le sue dichiarazioni:



COMPAGNI - "Invidiosi perché sono giovane? Ci sta (ride ndr). Sono contento".



LA FESTA - "Sarò con gli amici, con la mia famiglia, con le persone più care. Sarà una giornata da non dimenticare".



TIFOSI - "Questa è casa mia, quindi sono sempre contento di essere qua e mi fa piacere il sostegno dei tifosi".



LA STAGIONE - "Procede tutto molto bene, lavoro duramente per raggiungere i miei obiettivi".



PRIMO GOL ALLO STADIUM - "Ci penso sempre, arriverà tutto prima o poi. Non sono frettoloso, arriverà tutto con calma".