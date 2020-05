Via dall'Everton in estate. E' quello che si augurano in Inghilterra, è l'obiettivo di Mino Raiola., l'ex Juventus è stata una delusione dentro e, soprattutto, fuori dal campo, motivo per il quale l'addio sembra scontato. L'ultima bravata, una festa in casa con amici in piena quarantena, è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso,senza disastri dal punto di vista finanziario.- L'obiettivo del club guidato da Ancelotti è quello di rientrare dell'investimento fatto un anno fa, quando per strappare Kean alla Juve fu necessario spendere 30 milioni. Difficile, vista la stagione della punta classe 2000, chein Premier League, al Newcastle. Ecco perché non sono da escludere formule diverse dalla cessione a titolo definitivo, al momento l'opzione più in salita.che ha più di un estimatore dalle parti di Goodison Park.Su Kean la Roma resta in pole position, sono invece in picchiata le quotazioni del Napoli e del Milan.l'addio del dirigente croato e la scelta di Elliott di puntare su Rangnick ha cambiato le priorità in attacco e cancellato la possibilità di tornare ad affrontare l'argomento. Kean non sbarcherà a Milano, ha molte probabilità di farlo nella Capitale.