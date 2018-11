Dopo l'esordio con la Nazionale - primo 2000 a farlo - , Moise Kean si è raccontato al sito della Uefa. Ecco le sue parole: "Il debutto è stato emozionante, mi sento fortunato. Per me la maglia azzurra conta tantissimo, ci tengo davvero a indossarla".



SU BALOTELLI E LA JUVE - "Mi paragonano a Balotelli, non so perché, ma io sono diverso. Lui comunque è un bravissimo ragazzo. Juve? Mi faccio trovare sempre pronto, mi alleno in attesa della mia occasione".