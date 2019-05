Non le uniche, certo, masono i due veri e inaspettati meteoriti precipitati inin questa stagione, con tempistiche diverse, ma con il denominatore comune di esserein un lampo e di essere diventati subito. Una condizione che oggi li pone già al centro di voci di calciomercato e interessi da parte di grandi club e, d’altro canto, ponenella condizione di aggiungere un assegno circolare al loro carnet depositato nel cassetto dei futuri maxi incassi.Per età, rendimento, costo storico, potenzialità. Anche se con alcune questioni contrattuali o di incroci di calciomercato che potrebbero deviare il percorso ipotizzabile.Nicolòè arrivato aper lungimiranza della dirigenza giallorossa, certo, ma, un pretoriano di Spalletti. Entrato una prima volta a fine settembre contro il Frosinone, da Fiorentina-Roma di inizio novembre il suo percorso di crescita dirompente non si è più arrestato.Oggi conta, oltre che un ingresso stabile inmaggiore e. Forse anche grazie al prevedibile “effetto Ajax”, cioè la fiammata inflattiva che tutti si attendono sul mercato questa estate quando giovani fenomeni allaarriveranno sul mercato (senza considerare igià spesi dalper il centrocampista 21 enne d).che, è bene ricordarlo, è uscita da 6 mesi dal regime di settlement agreement imposto dall’Uefa e non avrà quindi obblighi vincolanti questa estate. Sebbene una gestione equilibrata sia sempre consigliabile, perché il monitoraggio resta costante per tutte le partecipanti a competizioni continentali.Il costo storico dell’ex Inter a giugno sarà di 4,5 milioni di euro (oneri accessori compresi), come si evince dall’ultima relazione semestrale del club depositata a fine dicembre:La società di Jamesè contrattualmente ben protetta nei confronti del giocatore perché legato da un contratto di altri 4 anni, anche se non è plausibile che il rapporto possa proseguire con l’attuale stipendio da 700 mila euro, il più basso della rosa insieme a quello del portieree inferiore sulla carta anche a quello del difensoreche non si è nemmeno mai affacciato alla prima squadra, seppur colpito anche da infortunio.Zaniolo ha recentemente cambiato procuratore passando a Claudioche nei giorni scorsi si è detto sorpreso delle dichiarazioni di Francescoche paventava un “tutto fatto” per il rinnovo del giovane centrocampista.Darne una valutazione oggi è difficilei. E’ però probabile che ia fine gennaio non siano più nemmeno lontanamente sufficienti per smuovere i giallorossi. I 4,5 milioni di costo storico e gli eventualidi cui scrive qualche giornale in questi giorni, rendono bene il senso di quale razza di assegno circolare abbia in tasca. Perché il classe 2000 è in, cioè la prossima stagione. Tra poco più di sei mesi sarebbe libero di trattare con altre squadre e, come ormai è ben noto, il valore di un giocatore per un club è direttamente proporzionale alla durata del contratto.Kean, non nella sua miglior apparizione stagionale nel derby, ma comunque titolare, è a 6 gol in campionato eIl suo ultimo contratto triennale è stato siglato da minorenne nel 2017 e, perché proveniente dal settore giovanile, come recita il bilancio:e il passato recente testimonia in maniera abbastanza chiara, vedi telenovela, che quando il procuratore di stanza a Montecarlo ha un giovane talento già esploso tra le maniA 12 mesi dalla scadenza naturale del vincolo. In quel caso, considerato il costo 0 a bilancio, il potenziale assegno circolare in casapotrebbe essere equiparabile a quello diprima che un danno tecnico.Dall’altra parte del tavolo è evidente che il giocatore e il suo entourage vogliano incassare con gli interessi il jackpot dimostrato sul campo in questa stagione.. Dall’interesse eventuale per, al rientro non escludibile di, alla sostituzione di. Un insieme di variabili che avranno certamente un peso nella trattativa. La Juventus però ha la necessità di chiuderla in fretta,Soprattutto in una fase delicata che, come abbiamo già descritto, tra maxi acquisto di Ronaldo e uscita prematura dalla Champions, dovrà tenersi buona ogni via per puntellare il bilancio.Comunque vada, nei due casi, c’è da dire che le eventuali plusvalenze di, i due giovani meteoriti piovuti sul nostro campionato con un carico di dobloni, sarebbero rari casi di iper rivalutazioni “sane”. Quantomeno giustificate da quello che si è visto sul campo.