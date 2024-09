Kean ritrovato e Retegui 'alla Inzaghi': anche Spalletti può sorridere

Getty e Calciomercato.com

L'rialza la testa e larimanda ancora l'appuntamento con la prima vittoria stagionale, ma dal Gewiss Stadium arriva un'altra notizia in uscita dalla sosta per le nazionali:, i due bomber azzurri convincono ancora a Bergamo e confermano di star vivendo un grande avvio di stagione tra Nazionale e club, tra rivincite dopo stagioni deludenti e un'evoluzione costante.- Il cambio di ambiente ha fatto bene a Kean e a distanza di sole poche settimane l'investimento fatto dalla Fiorentina per strapparlo alla Juventus (18 milioni di euro complessivi tra parte fissa e bonus) convince sempre più. Raffaele Palladino ha creduto fino dal primo minuto in lui accantonando anche Lucas Beltran, lui si è integrato al meglio nei nuovi schemi viola divenendone non solo un terminale offensivo efficace, ma anche un vero e proprio centro di gioco. A Bergamo non è bastata la zampata del classe 2000,il modo migliore per lasciarsi alle spalle il ricordo di una stagione da dimenticare, quella 2023/24 chiusa con 0 marcature e tante difficoltà, tra infortuni e scelte tecniche. A questo bottino va ad aggiungersi il gol contro Israele nella seconda giornata della UEFA Nations League, decisivo per la vittoria finale dell'Italia.

. E' la nota positiva in una squadra, la Fiorentina, per la quale Palladino non ha ancora trovato la giusta formula, soprattutto nella gestione della fase difensiva. E Moise ad oggi riesce a mantenere con costanza il livello delle prestazioni, che indossi la maglia viola o quella azzurra.- E se Kean brilla fa anche meglio Retegui. Se Lookman si prende i riflettori e si fa perdonare i mal di pancia di fine mercato, è l'ex Genoa a stappare la Dea in una partita complicata. Con quella che ormai è diventata la specialità della casa,: Ademola crossa, Mateo sbuca alle spalle dei difensori e con una zuccata manda in rete il momentaneo 1-1, il terzo gol di testa dal suo arrivo alla corte di Gasperini.

in altrettante partite di campionato, come ricorda Opta nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) solo altri due giocatori erano riusciti a realizzare almeno 4 reti nelle prime 4 gare con l'Atalanta in campionato:nel 2016 enel 1996. Il dato che accomuna a Superpippo è sicuramente intrigante per una punta, ma dietro ai numeri di Retegui c'è molto di più. Con Gasperini il classe 1999, arrivato a Bergamo per 22 milioni più 3 di bonus dal Genoa per sostituire l'infortunato Scamacca, sta vivendo un': segna sì confermando la vena realizzativa, ma i suoi movimenti sono precisi e aprono spazi sempre nuovi per i compagni di squadra. Si veda ad esempio come contro la Fiorentina liberi un'autostrada per Lookman, strepitoso poi nell'andare a concludere a rete per il 3-2 finale.

- Kean ritrovato e un nuovo Retegui, se li godono Fiorentina e Atalanta ma, perché per l'Italia è ossigeno puro. Il centravanti, il '9', è stato uno dei punti più critici della scorsa stagione sportiva per la Nazionale. Scamacca aveva trovato una svolta solo nella seconda metà del 2023/24, gli altri attaccanti convocabili hanno avuto numeri poco convincenti e gli Azzurri non hanno trovato un punto di riferimento offensivo affidabile, una delle cause del deludente cammino a EURO 2024. Una rondine non fa primavera certo, ma la stagione dei bomber italiani è iniziata nel migliore dei modi e Spalletti, che ha potuto già lavorare con Kean e Retegui nella recente sosta, continua a trarre indicazioni positivi in vista della prossima finestra per le nazionali: il 10 ottobre la sfida con il Belgio e quattro giorni più tardi quella con Israele, rispettivamente terza e quarta giornata della fase a gironi di Nations League. Sarà un'altra occasione utile per testare la crescita dei giocatori, intanto il commissario tecnico si gode i primi segnali delle sue punte: Kean e Retegui, una nuova speranza per gli Azzurri.

