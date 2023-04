è lui ad aver sbloccato il risultato anche contro l'Empoli (4-0), la Lazio (doppietta, poi 3-0), lo Spezia (2-0). Non sono grandi numeri, considerando come quella contro il Verona sia solo l'ottava rete stagionale, ma non sono numeri enormi nemmeno quelli riferiti al minutaggiononostante continui ad apparire al di sotto della soglia di aspettative che si porta appresso dagli del suo baby-boom: aspettative sì enormi, che per tanto-troppo tempo lo hanno forse schiacciato. Facendo parlare di sé più per gli errori commessi a livello comportamentale che per le giocate del campo, anche se a 23 anni appena compiuti sono comunque già 51 i gol segnati tra i professionisti e quasi 100 (98 per la preceisione) le presenze con la maglia della Juve.Acquistato per una cifra superiore a quella per cui era stato venduto all'Everton, 35 milioni (7 per il prestito biennale, 28 per il riscatto automatico) più 3 di bonus.Il suo comunque Kean sta provando a farlo,Alla Continassa continuano a credere in Kean, non possono fare altrimenti, pur sapendo che: la scorsa estate è stato l'attaccante a respingere quelle arrivate, troppo poco il Nottingham Forest per le sue ambizioni, che sono quelle di un giocatore che si sente più grande di quanto lo vedano gli altri e che quindi punta solo a grandi squadre. La Juve lo è, adesso se la deve tenere stretta, sfruttando ogni opportunità. E non solo quelle che sembrano semplici.