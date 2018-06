Roy Keane, ex centrocampista irlandese, parla di Carlos Queiroz: "E' un eccellente allenatore, come molti altri con cui ho lavorato al Manchester United" ma "una delle cose di cui mi pento di più è di non avergli staccato la testa". L'ex colonna del Manchester United parla in questi termini dell'attuale ct dell'Iran, stretto collaboratore di Alex Ferguson ai Red Devils in due differenti momenti. Se nel primo periodo le cose fra i due sono filate lisce, quando Queiroz è tornato nello staff dei Red Devils le cose sono cambiate.



"Probabilmente ha una mentalità un po' diversa dalla mia ma il nostro rapporto è stato buono, poi però, quando ero a fine carriera, è stato irrispettoso con me e abbiamo avuto una piccola lite. Ha messo in dubbio la mia lealtà e io gli ho detto dove poteva andare... Ma è un eccellente allenatore che fa un eccellente lavoro".