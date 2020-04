Vi ricordate di Keeley Hazell? La bionda modella inglese che spopolava soltanto qualche anno fa prima perchè protagonista della celebre e rimpianta Page 3 del The Sun e poi per numerosi flirt con diversi calciatori inglesi.



Si narra che Wayne Rooney perse a tal punto la testa per lei che per poco non fece saltare le nozze con la moglie Coleen. Poi fu la volta di Joe Cole che ai tempi del Chelsea la conobbe in un night insieme a Terry e Drogba e la sera stessa fu beccato a scappare nudo dalla finestra di casa sua. I due in realtà finirono poi insieme e alcune prove finirono poi anche in rete su circuiti non convenzionali, ma di sicuro arrivò quasi ad essere pestato dall'ex ragazzo di Keeley che li sorprese a letto insieme la prima volta.



Keeley fu nominata più volte fra le ragazze più hot d'inghilterra da diverse riviste e il suo seno, 100% naturale entrò in top 10 della rivista Maxim come "seno più bello d'inghilterra'. Arrivò al punto di essere inserita dalla rivista Mr Skin nella top 10 anche dei topless più belli della storia del cinema per il suo cameo in Cashback.



E oggi? Il mondo del calcio le è lontano, ma il fisico è ancora quello di una volta. Una vera bomba come testimoniano le sue foto che vi mostriamo nella nostra gallery.