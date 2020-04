Italia-Montecarlo, andata e ritorno per. Dopo l'ultima stagione all'Inter è rientrato al Monaco per fine prestito, e ora non vede l'ora di tornare in campo: "Mi manca tantissimo il calcio, è come se ci avessero tolto l'acqua" ha raccontato nella diretta di oggi sulla nostra pagina Instagram . Poi spazio ai ricordi, tra quello che è stato e quello che sarebbe potuto essere:, è un orgoglio aver giocato in nerazzurro. Speravo nel riscatto, ma prima della fine della stagione avevo già capito che non ci sarebbe stato". Figlio interista e padre... "Milanista! Gli piaceva molto ai tempi di Rijkard". E pensare che qualche anno fa Keita poteva giocare veramente in rossonero: ". Al momento sono qui, in futuro non si sa quello che può succedere".- Ancora gli brillano gli occhi quando racconta il periodo alla Masìa, Keita è stato uno dei tanti talenti usciti dal settore giovanile del Barcellona. Era la stella di quella cantera,". Una generazione niente male: "In quella squadra c'eravamo io, Bellerin, Grimaldo, Samper...". Dall'altra parte Eto'o, Ronaldinho, Messi: "Giocatori fenomenali, li vedevamo come degli eroi". Con Samuel si è ritrovato qualche anno dopo da avversari, quando Keita era alla Lazio ed Eto'o alla Sampdoria: "E' stato un sogno realizzato dopo tanti sacrifici.: "Appena arrivato in prima squadra alla Lazio era l'unico libero, poi ho deciso di tenerlo perché il giocatore preferito di mio fratello più grande è Thierry Henry che giocava con la numero 14".- La Lazio rappresenta un pezzo di vita per Keita: "Appena arrivato al settimo cielo perché il mio nome usciva sui giornali e in tv. All'inizio è stata dura, mi allenavo già con la prima squadra ma non potevo scendere in campo.. Una persone particolare, non semplice. Con la Lazio sta facendo un gran lavoro, ci rispettiamo e ci apprezziamo. Abbiamo discusso come padre e figlio, ma tra noi non ci sono problemi"., un giorno per il mio compleanno ho cantato per fare un regalo a tutti gli invitati. E in futuro mi piacerebbe duettare con Malouma". Un microfono in mano e un pallone tra i piedi, il presente a Montecarlo ma l'Italia sempre nel cuore: "Oggi lo considero il mio primo Paese, è quello che mi ha dato l'opportunità di diventare quello che sono oggi. In futuro mi piacerebbe tornare". Intanto, au revoir Keita.