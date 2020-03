Dai campi di San Siro al ristorante di Quartu,è ripartito da zero dopo una vita sulla fascia sinistra. Tra la fine degli anni '90 e l'inizio dei 2000 andava su e giù come un treno, dopo una parentesi nei boschi dell'Emilia Romagna dove faceva il miele e tagliava la legna è tornato nella "sua" Sardegna, e in diretta sulla nostra pagina Instagram ci ha raccontato le sue mille vite: "Ora sono a Quartu, da un amico". L'immagine va e viene, Macellari svela il mistero: "Sono in cucina che sto preparando le cozze per stasera". Fabio chef, altra qualità di un uomo dalle mille risorse. Il coronavirus però a costretto in casa anche lui: "Per fortuna abbiamo un giardino e non ci lamentiamo, ma quando usciamo a fare la spesa ci rendiamo conto della situazione drammatica che si vive". E col calcio?:- Una vita lontana dal pallone, ma sempre col sorriso: "Io da giovane non giocavo solo a calcio, mi occupavo di mille cose perché sono un tipo curioso. Basta fare quello che piace per stare bene e lavorare felice. Io ho bisogno di alzarmi la mattina e sfogarmi, sono un tipo iperattivo. Poi i ricordi da giocatore impressi lì, nella memoria e nel cuore:. Con l'arrivo di Tardelli al posto di Lippi si complicò la situazione e quando le cose vanno male purtroppo si tende a colpire i giocatori considerati meno importanti. Ma che emozioni con quella maglia, ricordo che prima di un Inter-Juve 2-2 mi girai verso la curva e provai una sensazione indescrivibile., se dovessi mai rientrare un giorno nel calcio mi piacerebbe farlo al suo fianco". Macellari ha affrontato tanti giocatori forti, ma quello che l'ha messo più in difficoltà è: "Vasari, perché pensava solo ad attaccare avendo la fascia coperta dal terzino. Mi dava più fastidio un giocatore con le sue caratteristiche di un Cafù o un Zambrotta".- "E' il rimpianto più grande della mia carriera. Il giovedì. Macellari ci mette la faccia. Parlando del Cagliari torna il sorriso: "Qui ancora mi riconoscono dopo tanti anni, questa è casa mia. E' una città speciale che ogni giorno mi regala un affetto pazzesco. Ieri in un supermercato una commessa ha spalancato gli occhi dicendomi: 'Ma sei tu?', e per me è una gioia inspiegabile". Poi scatta l'aneddoto: ". Io ho lasciato cadere la cosa, ma il lunedì, dopo la vittoria, trovai un persona pronta a darmi le chiavi di quella Mercedes in mano. Su Cellino si possono dire tante cose, ma oltre a essere un grande imprenditore è anche una gran persona".