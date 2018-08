L'Inter ha scelto Keita Baldé, Keita Baldé ha scelto l'Inter e il Monaco non si opporrà a questo matrimonio. Con o senza una contropartita tecnica in cambio. Almeno per il momento Candreva sembra orientato a rifiutare il trasferimento nel club del Principato, pronto a valutare in alternativa altri calciatori nerazzurri. In questo senso circolano diverse voci: da Dalbert a Karamoh passando per Gagliardini e Joao Mario, ma finora non ci sono conferme.



La certezza è che, dopo l'arrivo di Lautaro Martinez, l'Inter ha deciso di occupare il secondo e ultimo slot da extracomunitario stagionale con un altro attaccante: il senegalese classe 1995, scuola Barcellona. Dove è finito il centrocampista cileno Vidal (ex Juve), mollato dai nerazzurri che si concentrano su Modric del Real Madrid.



Tornando a Keita, la formula sarà quella del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro, la stessa cifra spesa l'anno scorso dal Monaco per acquistarlo dalla Lazio. Il suo ingaggio si aggira sui 3,75 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2022. In Ligue 1 ha segnato 8 gol: dieci in meno di Falcao e venti in meno di Cavani, ma con una percentuale realizzativa simile (25% inclusi i tiri respinti). Spalletti scommette su di lui ed è pronto a rilanciarlo.