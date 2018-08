Il sogno Luka Modric e non solo: l'Inter ha messo nel mirino Balde Diao Keita per rinforzare il proprio attacco. Secondo quanto riportato da Sky Sport, sono già partiti i contatti tra la società nerazzurra e il Monaco. L'Inter aveva già trattato a lungo Keita durante la scorsa estate, prima del passaggio nel Principato. Adesso il nome è tornato d'attualità, su richiesta esplicita di Luciano Spalletti.



LO SCAMBIO - Le due società lavorano per uno scambio di prestiti con Antonio Candreva, ma non c'è ancora il sì definitivo di tutte le parti. Keita piace, Inter e Monaco ne stanno parlando e non è da escludere che l'esterno d'attacco senegalese possa arrivare in nerazzurro anche senza l'inserimento di Candreva nell'operazione. Si spiegano anche in quest’ottica i tentativi per Malcom e – last-minute – per Bernard che però diventerà un nuovo giocatore dell'Everton. L'Inter vuole regalare un nuovo jolly offensivo a Spalletti (Keita può giocare in tutte le posizioni dell'attacco) e sta accelerando per riportare in Italia il giocatori. Contatti fitti tra le parti, l'Inter fa sul serio per Keita.