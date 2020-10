L'attaccante senegalese Keita Balde (25 anni ex Inter e Lazio) si presenta alla Sampdoria: "Arrivo per dare tutto me stesso e per ritrovare la continuità che mi è mancata negli ultimi anni. Ho dovuto ritardare un po’ a causa del virus, ma adesso sto bene e sono contento di poter lavorare con i compagni. Ora non vedo l’ora di giocare la prima partita con questi colori. Conoscevo Genova e la società perché mio fratello ha passato delle belle stagioni qui in Primavera. La Samp mi è sempre piaciuta come squadra e non ho avuto dubbi quando ho avuto l’opportunità di venire. Poi mi hanno detto che in città c’è una grande comunità senegalese e questo mi fa molto piacere: spero di farli gioire con le mie prestazioni e di ripagare con tanti gol e vittorie l’affetto che tutti i tifosi doriani mi hanno già dimostrato sui social".



"Ranieri non lo conoscevo ma lui lo conosce tutto il mondo. Ha fatto bene ovunque. Ho grande rispetto per lui. Gioco con Candreva da quando avevo 18 anni, l’ho beccato dappertutto tranne a Montecarlo. Adrien Silva è un grande amico, abbiamo giocato insieme al Monaco e ora ci ritroviamo qui per far salire in alto la Sampdoria. Quagliarella? Con Fabio ho un bel rapporto, un legame molto buono fuori dal calcio. Ci siamo visti spesso qui o a Montecarlo, anche in barca. Adesso speriamo che questo legame funzioni in campo".