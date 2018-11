Keita Balde ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport in vista della gara di Champions League contro il Barcellona: "Deve uscire sicuramente una grande partita, con fiducia, concentrazione e forza. Dobbiamo essere fiduciosi delle nostre potenzialità visto che siamo una grande squadra e abbiamo tante soluzioni. Domani in casa nostra possiamo vincere. Conosco tutto del Barcellona, sono stato tanti anni lì. Domani dobbiamo essere bravi a capire dove far male, dopo quella sconfitta dell'andata penso che abbiamo analizzato bene dove migliorare e lo abbiamo dimostrato; speriamo di migliorare ancora. Il mio primo gol con l'Inter al Barcellona? Darei tutto, ma sono concentrato sulla vittoria della squadra".