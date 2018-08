L'ultimo acquisto dell'Inter, Balde Keita, ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di Sky Sport: "Qui ho trovato un grandissimo clima, molto buono per lavorare. Sono tutti a disposizione, fa piacere essere qui e si va avanti. Se ho detto 'scusate il ritardo' al mio arrivo? Nel calcio succedono tantissime cose, il destino mi ha portato qui quest'anno. Posso fare tantissimi ruoli davanti, principalmente sono un esterno ma se devo fare prima o seconda punta lo faccio senza problemi. Spalletti mi ha detto, come agli altri, di stare tranquillo, di lavorare e di dare tutto. Nel Barcellona avevo 9 anni, ho avuto la possibilità di incontrare Eto'o e poi ci ho anche giocato contro. La Ligue 1 è buona, si sta bene, al Monaco siamo arrivati secondi. Ma quando ho avuto la possibilità di venire non potevo dire di no. Per domenica decide il mister, sono a disposizione e pronto quando sarò chiamato in causa. Promesse ai tifosi? Tanto lavoro e grinta".



SU DE VRIJ E LA LAZIO - "Pure noi vogliamo scrivere la nostra storia con l'Inter, speriamo vada bene".



SU CRISTIANO RONALDO - "Il campionato italiano è sempre stato tosto, con grandi giocatori. Quest'anno ancora di più, fa bene a tutti".



SULLA JUVENTUS - "Non fa paura, non bisogna averne di nessuno. Lavoriamo per noi stessi".



SUL NUMERO - "Il 14 lo ha Nainggolan, però avevo già in testa di cambiare numero e l'11 lo avevo nella Primavera. Mi piace".



SUL RITORNO A ROMA - "Non ci penso ora, ci sono tante partite prima".