Kekko dei Modà a CM: "Quando Spalletti mi accolse con un tappeto di fragole scoprii che stava andando via"

Dura la vita per chi vive a Milano e tifa Napoli. Lo sa bene, che insieme al suo gruppo parteciperà alla 75a edizione del Festival di Sanremo con il brano 'Non ti dimentico'. Ma se deve scegliere tra la sua vittoria e quella della squadra di Conte non ha dubbi: "". Questione di numeri. Anche se non è che quando gli azzurri arrivano a San Siro le cose vadano benissimo, fin dal principio.

"Milan-Napoli, andammo avanti con un gol di Careca ma perdemmo 1-4. C'era anche Maradona. Ricordo che mio padre mi metteva il giornale nelle scarpe per il freddo, il Napoli veniva a giocare sempre d'inverno a San Siro"."Però era bello svegliarsi la domenica mattina con l'idea di andare allo stadio"."Quando segnavano i rossoneri si alzavano tutti in piedi, io mi sentivo piccolo e impotente. Così chiesi a mio padre di andare a vedere una partita a Napoli".

"Ad Ancona, durante una preparazione estiva del Napoli. Stava firmando autografi, mio nonno si avvicinò e gli disse che eravamo arrivati da Milano; e allora lui mi fece una carezza sulla testa"."Era una partita di Coppa Italia, finì con tanti gol e alla fine passarono loro, ma quando eravamo in vantaggio il mio amico Luigi De Laurentiis ci portò negli spogliatoi e arrivammo fino alla statua di Diego, prima di vedere la partita da vicino la panchina".

"Eravamo in tour a Napoli, la squadra aveva già vinto lo scudetto così mi invitarono a vedere un allenamento; andai insieme a mio padre, Spalletti mi accolse nello spogliatoio con un tappeto di fragole, ma quel giorno scoprii che sia lui che Giuntoli sarebbero andati via"."Quando mi dicono che vinceremo lo scudetto mi girano le scatole, ma in generale non sono un grande scaramantico"."Quando ho compiuto 18 anni ho fatto tutte le partite della stagione del Napoli, in casa e in trasferta".

"Meret ha la faccia da cantante, ma ogni volta che vedo Rrahmani mi viene in mente Chris Martin dei Coldplay"."Con il Milan, perché mio fratello è tifoso rossonero e perché con loro a San Siro perdiamo quasi sempre. Ricordo l'esordio di Pato, finì 6-2 per loro: da quel giorno non sono mai più andato a vedere un Milan-Napoli allo stadio"."No, perché dopo che una volta incontrai un mio idolo e non andò bene diciamo che non voglio rompere le scatole a nessuno. Anche se nello spettacolo qualche amico c'è".

"Per esempio Gianluca Di Marzio, con lui non si parla solo di calcio: l'amico è quella persona che ti manda un messaggio e ti fa una telefonata anche quando le cose non vanno bene"."La finale di Coppe Uefa vinta in Germania con papà. Era il 1989, io avrò avuto 11/12 anni e ricordo che siamo andati a Stoccarda in macchina, con la 127. Non dimenticherò mai quella giornata".