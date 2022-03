Mario Kempes, ex attaccante argentino, un Mondiale vinto nel 78, parla alla Gazzetta dello Sport della situazione Dybala, in scadenza di contratto con la Juve: "Ora pensi con la sua testa: sentirà tante voci attorno, ma la decisione è sua. Se sente di poter ancora fare la differenza a Torino, allora farà bene a rinnovare a prescindere dai soldi. Se invece avesse percepito di non essere più così 'voluto', allora dovrebbe guardarsi attorno per davvero, senza precludersi niente. Neanche l'Inter? Neanche l'Inter, certo. Anzi a Milano farebbe una grande coppia con Lautaro".