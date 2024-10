Kenan Yildiz non segna e non tira nemmeno in porta: Thiago Motta studia la mossa anti-Inter

Il talento turco classe 2005 sta accusando i primi effetti di una pressione inedita per un giocatore alla prima stagione da titolare in Serie A e paga pure per colpe non sue, come dimostrano le difficoltà generali della Juventus a proporre una fase offensiva efficace. Ma i numeri sono numeri e l'assenza contemporanea per infortuni di Koopmeiners e Nico Gonzalez sta complicando i piani bianconeri e quelli dell'ex stellina del Bayern Monaco. Tali da giustificare un cambio di strategia in vista del big match contro l'Inter di domenica pomeriggio?Con partner sempre diversi con cui combinare in quella zona di campo – contro il Genoa Rouhi, poi due volte Cambiaso e infine Cabal –Una situazione che si è riproposta nel match di martedì contro lo Stoccarda: in 90' Yildiz ha tirato appena una volta in porta e due fuori, con un dato relativo agli expected goals (0.12) piuttosto emblematico. Tre cross, nemmeno un passaggio chiave e ben 15 possessi persi completano il quadro.Contro l'Inter, l'emergenza non concederà tregua a, che dovrà fare di necessità virtù ancora una volta, provando ad(dove, oltre a Koopmeiners, sarà sicuro assente Douglas Luiz e restano tre posti a disposizione che saranno Fagioli, Locatelli, Kephren Thuram e McKennie a contendersi)Quello della posizione e del coinvolgimento nella manovra della squadra. Thiago Motta studia le mosse giuste per provare a restituire alla sua Juve un dominio del gioco che faccia rima con efficacia offensiva.