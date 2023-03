Un gol alla Theo Hernandez per esultare alla Theo Hernandez.è l’uomo-copertina della vittoria dell’Az Alkmaar contro la Lazio nell’andata degli ottavi di Conference. Il terzino del Milan è l’idolo e modello del classe 2003, che proprio i rossoneri avevano ceduto in Olanda per 2 milioni. Lui però non ha mai smesso di studiare Theo anche da lontano, e ora lo imita anche nell’esultanza.