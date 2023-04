Nei giorni scorsi è circolata a partire dalla stampa spagnola e poi in Italia la notizia che il Barcellona ha chiesto a Franck Kessie la riduzione del suo attuale ingaggio e, ricevendo un no in cambio, ha scelto di mettere il giocatore sul mercato aprendo a numerose ipotesi e speculazioni fra cui anche quella, già ventilata nello scorso mercato invernale, di uno scambio con l'Inter che comprendesse anche Marcelo Brozovic.



L'entourage del giocatore ha contattato Calciomercato.com per specificare che questa notizia che ha appunto origine in Spagna dal quotidiano catalano Sport e riportata poi dal Corriere dello Sport (LEGGI QUI), non ha fondamento in quanto non c'è in atto alcun tipo di trattativa fra la società e il club a maggior ragione per una riduzione dell'ingaggio. "Queste notizie sono prive di fondamento e pregiudicano gli interessi e l'immagine del calciatore"